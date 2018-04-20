Вечером в пятницу Петербург встал в 7-балльных пробках 

Петербург стоит в 7-балльных пробках. Движение в Северной столице стало затруднено вечером в пятницу, 20 апреля.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», самая сложная ситуация наблюдается в центре города. Заторы образовались на набережных Дворцовой, Кутузова и Воскресенской. Поток машин там движется со скоростью не более 5 километров в час.
Также парализовано движение на Садовой улице, набережной Фонтанки, Лиговском, Невском и Вознесенском проспектах.
На пробки жалуются и водители, которые не могут выбраться с Васильевского острова и Петроградской стороны.
В городе ведутся масштабные ремонтные работы, поэтому пробки начались раньше обычного.