Вечером в пятницу Петербург встал в 7-балльных пробках

Петербург стоит в 7-балльных пробках. Движение в Северной столице стало затруднено вечером в пятницу, 20 апреля.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», самая сложная ситуация наблюдается в центре города. Заторы образовались на набережных Дворцовой, Кутузова и Воскресенской. Поток машин там движется со скоростью не более 5 километров в час.

Также парализовано движение на Садовой улице, набережной Фонтанки, Лиговском, Невском и Вознесенском проспектах.

На пробки жалуются и водители, которые не могут выбраться с Васильевского острова и Петроградской стороны.

В городе ведутся масштабные ремонтные работы, поэтому пробки начались раньше обычного.