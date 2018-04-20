Смертельная авария произошла в Пензенской области

В Вадинском районе Пензенской области автомобиль УАЗ скатился с неровной поверхности и насмерть сбил 57‐летнего мужчину. Об этом сообщило агентство «Пенза‐пресс».

Водителя в машине в момент ДТП не было. В пресс-службе

регионального управления ГИБДД рассказали, что это случилось 19 апреля в селе Вадинск.

Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм. По данному факту проводится проверка.

Три человека пострадали в ДТП под Сочи. Фура и рейсовый автобус столкнулись на перевале в Дагомысе. Раненых госпитализировали.