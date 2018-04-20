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Смертельная авария произошла в Пензенской области
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Смертельная авария произошла в Пензенской области 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Вадинском районе Пензенской области автомобиль УАЗ скатился с неровной поверхности и насмерть сбил 57‐летнего мужчину. Об этом сообщило агентство «Пенза‐пресс».
Водителя в машине в момент ДТП не было. В  пресс-службе
регионального управления ГИБДД рассказали, что это случилось 19 апреля в селе Вадинск.
Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм. По данному факту проводится проверка.
Три человека пострадали в ДТП под Сочи. Фура и рейсовый автобус столкнулись на перевале в Дагомысе. Раненых госпитализировали.
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