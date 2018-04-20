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Тройное ДТП в Севастополе: BMW задел маршрутку и вылетел на «встречку»
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Тройное ДТП в Севастополе: BMW задел маршрутку и вылетел на «встречку» 

РИА Новости Крым 37 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием двух легковых автомобилей и маршрутки произошла в пятницу в Севастополе, образовывается пробка. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
ДТП произошло в районе студгородка. По информации очевидцев, BMW по касательной задел маршрутку, после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Kia. О пострадавших в аварии пока ничего не сообщается.
Между тем очевидцы сообщают о том, что по направлению к Камышовой бухте движение затруднено, скорость проезда минимальная.
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