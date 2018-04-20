Тройное ДТП в Севастополе: BMW задел маршрутку и вылетел на «встречку»

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием двух легковых автомобилей и маршрутки произошла в пятницу в Севастополе, образовывается пробка. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

ДТП произошло в районе студгородка. По информации очевидцев, BMW по касательной задел маршрутку, после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Kia . О пострадавших в аварии пока ничего не сообщается.

Между тем очевидцы сообщают о том, что по направлению к Камышовой бухте движение затруднено, скорость проезда минимальная.