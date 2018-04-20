Водители сами разруливают: в Челябинске из-за неработающего светофора возник транспортный коллапс

В Челябинске неработающий светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев стал причиной семибалльной пробки. Как сообщают читатели 74.ru, водителям приходится самим договариваться, кто будет первым проезжать перекрёсток.

Северо-запад замер в пробке

— Мы просто ползли по проспекту Победы. Трамваи высаживают людей, потому что тоже практически не двигаются, — сообщают очевидцы. — Пробка практически не двигается, водители успевают выйти из машины и несколько раз покурить.

Тем, кому удалось добраться до перекрёстка с улицей Молодогвардейцев, пришлось столкнуться с хаотичным движением.

— Регулировщика до сих пор нет. Все едут, кто во что горазд. Сейчас водители начали договариваться между собой, чтобы отрегулировать поток, — пишут читатели сайта.