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Водители сами разруливают: в Челябинске из-за неработающего светофора возник транспортный коллапс
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Водители сами разруливают: в Челябинске из-за неработающего светофора возник транспортный коллапс 

74.ru 28 минут назад
Фото: 74.ru
В Челябинске неработающий светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев стал причиной семибалльной пробки. Как сообщают читатели 74.ru, водителям приходится самим договариваться, кто будет первым проезжать перекрёсток.
Северо-запад замер в пробке
— Мы просто ползли по проспекту Победы. Трамваи высаживают людей, потому что тоже практически не двигаются, — сообщают очевидцы. — Пробка практически не двигается, водители успевают выйти из машины и несколько раз покурить.
Тем, кому удалось добраться до перекрёстка с улицей Молодогвардейцев, пришлось столкнуться с хаотичным движением.
— Регулировщика до сих пор нет. Все едут, кто во что горазд. Сейчас водители начали договариваться между собой, чтобы отрегулировать поток, — пишут читатели сайта.
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