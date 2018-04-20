В Новороссийске после ДТП с зерновозом легковушку разорвало пополам

Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. В районе поселка Горного около 2 часов ночи на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошло лобовое столкновение отечественной легковушки и зерновоза.

По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗа, перевозивший зерно. От удара легковушка превратилась в груду искореженного металла, водитель машины погиб на месте происшествия. Грузовик съехал с обочины и протаранил дерево, водитель не пострадал.