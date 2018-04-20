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В Новороссийске после ДТП с зерновозом легковушку разорвало пополам
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В Новороссийске после ДТП с зерновозом легковушку разорвало пополам 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. В районе поселка Горного около 2 часов ночи на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошло лобовое столкновение отечественной легковушки и зерновоза.
По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗа, перевозивший зерно. От удара легковушка превратилась в груду искореженного металла, водитель машины погиб на месте происшествия. Грузовик съехал с обочины и протаранил дерево, водитель не пострадал.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщила начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
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