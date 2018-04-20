Ещё
Загруженность столичных дорог составляет 6 баллов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загруженность столичных дорог составляет 6 баллов 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
К этой минуте загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter «Московского транспорта».
Загруженность дорог на данный момент составляет 6 баллов.
#Москва #ЦОДД
— Московский транспорт (@DtRoad)
April 20, 2018
В городе образовались заторы на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, ул. Стромынка.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Загруженность столичных дорог составляет 6 баллов появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
«Яндекс.Пробки» оценивают загруженность московских дорог в 6 баллов Власти разрабатывают возможность автоматического обновления водительских прав ЦОДД начал подготовку светофоров к весенне-летнему сезону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину4
Казахстан закрыл границу с Россией81
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Российских водителей хотят переаттестовывать159
Volvo может получить моторы Mercedes
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение