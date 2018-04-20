Загруженность столичных дорог составляет 6 баллов

К этой минуте загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter «Московского транспорта».

Загруженность дорог на данный момент составляет 6 баллов.

#Москва #ЦОДД

— Московский транспорт (@DtRoad)

April 20, 2018

В городе образовались заторы на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, ул. Стромынка.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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