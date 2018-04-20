Пострадавшие в ДТП в Ростовской области получат страховые выплаты в «ВСК»

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . Пассажиры, пострадавшие в крупном ДТП в Ростовской области, получат страховые выплаты в САО «ВСК» , говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Авария произошла в четверг около 9.30 мск на 1-м километре автодороги «Западный обход Ростова-на-Дону». Столкнулись два легковых автомобиля, бетономешалка (Миксер), бензовоз и автобус «ПАЗ», который следовал по маршруту Ростов-Азов. В автобусе находились 23 пассажира. В результате ДТП, по предварительным данным, водитель бензовоза погиб, 11 человек были доставлены в больницы. По данному факту областная прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что восемь пострадавших в четверг утром остаются в больницах региона в состоянии средней степени тяжести.

"Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в САО «ВСК». Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если ДТП будет признано страховым случаем", — говорится в сообщении.

По словам президента НССО Игоря Юргенса, которые передает пресс-служба, в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) пассажирам автобуса, пострадавшим в массовом ДТП под Ростовом, полагаются страховые выплаты до 2 миллионов рублей.