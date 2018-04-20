В Воронеже дорогу на окружной сузят с шести до трёх полос

Водители прогнозируют серьёзные заторы. Похоже, центр воронежских пробок определён. Дорогу на пересечении улиц 9 Января, Антонова-Овсеенко и Героев Сибиряков сегодня, 20 апреля, сузят с шести полос до трёх. Ограничение, связанное с реконструкцией транспортной развязки, вступит в силу с 22:00. В мэрии сообщили, что действовать оно будет не менее двух месяцев, а также попросили воронежских автомобилистов «учитывать возможные затруднения в данном транспортном узле».

За это время строители должны будут соорудить правоповоротный съезд с путепроводом на Семилуки. Однако сроки могут затянуться из-за погодных условий.