Ещё
Сервисы ГИБДД в Кабардино-Балкарии стали недоступными из-за сбоя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сервисы ГИБДД в Кабардино-Балкарии стали недоступными из-за сбоя 

«Это Кавказ» 27 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Кабардино-Балкарии произошел сбой в работе баз республиканского управления ГИБДД, в результате сервисы ведомства стали недоступными. Устранить неполадки обещают к 23 апреля.
«20 апреля по техническим причинам произошел сбой работы сервисов и баз данных ГИБДД. В связи с неполадками в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Кабардино-Балкарии временно приостановлено оказание государственных услуг», — говорится в сообщении на сайте управления.
Специалисты проводят работы по восстановлению работы сервисов. Как ожидается, они завершатся в понедельник, 23 апреля.
В число госуслуг, предоставляемых Госавтоинспекцией, входят прием экзаменов на получение водительских прав, выдача водительских удостоверений и регистрационных номеров на транспортные средства, а также предоставление сведений об административных правонарушениях в области ПДД.
«Это Кавказ»: последние новости
Младенческая смертность в Кабардино-Балкарии за год снизилась почти на треть Ноу-хау ставропольских инспекторов ГИБДД позволило снизить аварийность на трассе «Кавказ» В Кабардино-Балкарии и на Ставрополье построят новый участок трассы Р-217 «Кавказ»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину6
Казахстан закрыл границу с Россией81
Стартовали продажи новой Toyota Camry2
Volvo может получить моторы Mercedes
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску158
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение