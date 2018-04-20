Сервисы ГИБДД в Кабардино-Балкарии стали недоступными из-за сбоя

В Кабардино-Балкарии произошел сбой в работе баз республиканского управления ГИБДД , в результате сервисы ведомства стали недоступными. Устранить неполадки обещают к 23 апреля.

«20 апреля по техническим причинам произошел сбой работы сервисов и баз данных ГИБДД. В связи с неполадками в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Кабардино-Балкарии временно приостановлено оказание государственных услуг», — говорится в сообщении на сайте управления.

Специалисты проводят работы по восстановлению работы сервисов. Как ожидается, они завершатся в понедельник, 23 апреля.

В число госуслуг, предоставляемых Госавтоинспекцией, входят прием экзаменов на получение водительских прав, выдача водительских удостоверений и регистрационных номеров на транспортные средства, а также предоставление сведений об административных правонарушениях в области ПДД.