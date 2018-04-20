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«М7— Волга» продолжает забирать жизни людей
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«М7— Волга» продолжает забирать жизни людей 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Сегодня около 13.40 на 131 км федеральной автодороги «М7-Волга» (в районе д. Липна) в Петушинском районе произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «ДАФ» заснул за рулем, в результате чего врезался в «МАЗ», осуществлявшую дорожные работы на данном участке дороги. От удара «МАЗ» продвинулся вперед и въехал в «Валдай».
В результате этой аварии от полученных травм скончался водитель автомобиля «ДАФ».
На месте происшествия сотрудниками полиции осуществлена организация дорожного движения по левой полосе дороги. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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