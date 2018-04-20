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7,7 тысячи автомобилей доступно в системе столичного каршеринга
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7,7 тысячи автомобилей доступно в системе столичного каршеринга 

Мои Черемушки 45 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Сейчас в Москве доступно 7,7 тысячи автомобилей каршеринга, передает Агентство «Москва» со ссылкой на руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Максим Ликсутов добавил, что операторы каршеринга до конца 2018 года намерены увеличить указанное количество до 15 тысяч автомобилей. Он также отметил, что услуга стала популярной — ежедневно горожане берут эти машины около 25 тысяч раз. Напомним, каршеринг — это вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой.
Основные отличия каршеринга от долгосрочной аренды заключаются в том, что автомобили могут быть арендованы по минутам, часам или дням. Для пользования сервисом арендатор должен скачать соответствующее мобильное приложение на смартфон и зарегистрироваться в системе каршеринга. Далее с помощью мобильного приложения можно забронировать, найти и открыть автомобиль. Услуга каршеринга доступна 7 дней в неделю 24 часа в сутки.
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