Более 35 остановок наземного городского транспорта Москвы будут переименованы 21 апреля

Более 35 остановок наземного городского транспорта Москвы переименовываются 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Так, остановка «Аптека №462» для автобусов №54, 95, 112э, 655, 655к, С9 на Проектируемом проезде №5217 в обоих направлениях получает новое название «5-й квартал Капотни, 24»; остановка «49-я городская больница» для автобусов №54, 95, 655, 655к на ул. Капотня в обоих направлениях получает новое название «Филиал больницы им. Демихова»; остановка « Агентство недвижимости «ИНКОМ» для автобусов №81, С9 на ул. Братиславская при следовании от ул. Новомарьинская получает новое название «Братиславская улица, 26»; остановка «Краснодонская улица, 49» для автобусов №657, 713, С9 на ул. Краснодонская в обоих направлениях получает новое название «Сквер Судакова»; остановка «Магазин „Оптика“ для автобусов №54, 228, 713, С4, С9, Н5 и троллейбуса №74 на ул. Краснодонская и ул. Ставропольская в обоих направлениях получает новое название „Бассейн“; остановка „68-я городская больница“ для автобусов №228, 713, С4, С9, Н5 и троллейбуса №74 на ул. Краснодонская и Волжском бульваре получает новое название „Больница им. Демихова“; остановка „Универсам „Остров“ для автобусов №Вк, Вч и троллейбусов №27, 38 на ул. Юных Ленинцев в обоих направлениях получает новое название „Улица Юных Ленинцев, 42“; остановка „Трансагентство“ для автобусов №Вк, Вч, 29, 234, 725 на Волжском бульваре в обоих направлениях получает новое название „Волгоградский проспект“; остановка „Учебный комбинат“ для автобусов №193, 228, 861 на ул. Грайвороновская и Волжском бульваре в обоих направлениях получает новое название „91-й квартал Грайворонова“; остановка „Ателье проката“ для автобусов №159, 169 на ул. Хлобыстова в обоих направлениях получает новое название „128-й „В“ квартал Выхина“; остановка „Музей АЗЛК“ для автобусов №161, 193, 703 на ул. Шоссейная в обоих направлениях получает новое название “Налоговая инспекция» ; остановка «Завод „Спецэлектрод“ для автобусов №74, 159, 161, 633, Н5 и троллейбусов №27, 38 на Волгоградском проспекте в обоих направлениях получает новое название „Волгоградский проспект, 40“.

Также остановка „АЗЛК и ВНИПП“ для автобусов №159, 633 и троллейбуса №38 на 2-й ул. Машиностроения в обоих направлениях получает новое название „ВНИПП“; остановка „Магазин „Гудвин“ для автобусов №52, 97, 230, 884, т51, т55 на Сиреневом бульваре и ул. 15-я Парковая в обоих направлениях получает новое название „Сиреневый бульвар“; остановка „Сиреневый бульвар“ для автобуса №230 на Сиреневом бульваре при следовании к площади Соловецких Юнг получает новое название „Сиреневый бульвар, 4“; остановка „5-я Парковая улица“ для автобусов №34, 230, 257 на Сиреневом бульваре в обоих направлениях получает новое название „Управа района Северное Измайлово“; остановка „МФЦ района Гольяново“ для автобуса №т32 на Щелковском шоссе при следовании в центр получает новое название „МФЦ Гольяново“; остановка „Химчистка“ для автобусов №627, 627к на ул. Алтайская в обоих направлениях получает новое название „Гольяновский пруд“; остановка „Улица Бориса Галушкина, 4“ для трамваев №11, 25 на ул. Бориса Галушкина при следовании от проспекта Мира получает новое название „Академия противопожарной службы“; остановка „Череповецкая улица“ для автобусов №92, 98, 284, 685, 705, 774, 836, 867, 928 на ул. Череповецкая при следовании к Алтуфьевскому шоссе получает новое название „Метро „Алтуфьево“; остановка „Рынок“ для автобусов №685, 763, 763к, 867, т78 на Дмитровском шоссе в обоих направлениях получает новое название „Улица Генерала Артемьева“; остановка „Универмаг“ для автобусов №748, 799, 857 на ул. 800-летия Москвы в обоих направлениях получает новое название „Управа района Восточное Дегунино“; остановка „Универмаг“ для автобуса №65 на ул. Зеленоградская в обоих направлениях получает новое название „Почта“; остановка „Митинская улица, 32“ для автобусов №266, 614, 741, 959, С3, С11 на ул. Митинская при следовании от метро „Митино“ получает новое название „Митинская улица, 26“; остановка „Универсам“ для автобусов №129, 229, 251, 829, 850 на ул. Осенняя в обоих направлениях получает новое название „Осенняя улица, 25“.

В пресс-службе также сообщили, что остановка „Набережная Новикова-Прибоя“ для автобуса №т86 и троллейбусов №20, 21, 65 в Карамышевском проезде в обоих направлениях получает новое название „Хорошевский мост“; остановка „Силикатный завод“ для автобусов №27, 243 в 1-м Силикатном проезде при следовании к Причальному проезду получает новое название „2-й Силикатный проезд“; остановка „Завод „Коммунальник“ для автобусов №152, 653 в Новофилевском проезде в обоих направлениях получает новое название „Береговой проезд, 4“; остановка „Универсам“ для автобусов №661, 715 на ул. Раменки в обоих направлениях получает новое название „Отдел социальной защиты“; остановка „Школа № 115“ для автобусов №1, 41, 226, 295 на ул. Бутлерова в обоих направлениях получает новое название „Школа“; остановка „Колледж № 38“ для автобуса №м5 на ул. Нагорная в обоих направлениях получает новое название „МФЦ Котловка“; остановка „Детский сад“ для автобусов №168, 218, 218к, 273 на ул. Болотниковская в обоих направлениях получает новое название „МФЦ Зюзино“; остановка „МФЦ Зюзино“ для автобусов №218, 218к на ул. Одесская при следовании к метро „Академическая“ получает новое название „Болотниковская улица“; остановка „МФЦ Зюзино“ для автобусов №168, 273 на ул. Болотниковская при следовании от метро „Каховская“ получает новое название „Одесская улица“; остановка „Магазин „Весна“ для автобусов №8, 142, 193, 670 на ул. Трофимова в обоих направлениях получает новое название „Улица Трофимова, 16“; остановка „56-я городская больница“ для автобусов №106, 158, 184, 632 на Павелецкой набережной при следовании к 3-му Павелецкому проезду получает новое название „2-й Павелецкий проезд“.