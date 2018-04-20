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Mercedes отзывает в России почти 25 000 машин (снова подушки)
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Mercedes отзывает в России почти 25 000 машин (снова подушки) 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Компания Mercedes-Benz продолжает череду сервисных отзывов машин из-за подушек безопасности. Теперь на официальных сервисах марки ждут сразу шесть своих моделей.
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