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Mercedes отзывает в России почти 25 000 машин (снова подушки)
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Mercedes отзывает в России почти 25 000 машин (снова подушки)
Вести.Ru
32 минуты назад
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Фото:
Вести.Ru
Компания
Mercedes-Benz
продолжает череду сервисных отзывов машин из-за подушек безопасности. Теперь на официальных сервисах марки ждут сразу шесть своих моделей.
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