Грузовик и Ford столкнулись на востоке МКАД 

Столкновение легкового автомобиля Ford и грузовика произошла на востоке московской кольцевой автодороги. Об этом телеканалу «360» сообщили очевидцы происшествия.
По словам свидетелей, легковой автомобиль оказался под грузовиком пассажирской стороной.
В управлении ГИБДД столичного главка МВД телеканалу «360» факт аварии подтвердили и уточнили, что столкнулись три автомобиля. Пострадавших в результате ДТП нет.
Грузовик и микроавтобус столкнулись в Брянской области. В результате травмы различной степени тяжести получили 10 человек. Три человека оказались в больнице.