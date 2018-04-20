Грузовик и Ford столкнулись на востоке МКАД

Столкновение легкового автомобиля Ford и грузовика произошла на востоке московской кольцевой автодороги. Об этом телеканалу «360» сообщили очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, легковой автомобиль оказался под грузовиком пассажирской стороной.

В управлении ГИБДД столичного главка МВД телеканалу «360» факт аварии подтвердили и уточнили, что столкнулись три автомобиля. Пострадавших в результате ДТП нет.

Грузовик и микроавтобус столкнулись в Брянской области. В результате травмы различной степени тяжести получили 10 человек. Три человека оказались в больнице.