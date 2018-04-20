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Грузовик и Ford столкнулись на востоке МКАД
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Грузовик и Ford столкнулись на востоке МКАД 

360tv.ru 30 минут назад
Столкновение легкового автомобиля Ford и грузовика произошла на востоке московской кольцевой автодороги. Об этом телеканалу «360» сообщили очевидцы происшествия.
По словам свидетелей, легковой автомобиль оказался под грузовиком пассажирской стороной.
В управлении ГИБДД столичного главка МВД телеканалу «360» факт аварии подтвердили и уточнили, что столкнулись три автомобиля. Пострадавших в результате ДТП нет.
Грузовик и микроавтобус столкнулись в Брянской области. В результате травмы различной степени тяжести получили 10 человек. Три человека оказались в больнице.
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