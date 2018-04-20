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Инспекторы ДПС помогли иностранцу вытянуть увязшую машину в Северном районе
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Инспекторы ДПС помогли иностранцу вытянуть увязшую машину в Северном районе 

ProOren 54 минуты назад
Фото: ProOren
Инцидент произошел накануне, 19 апреля, в Северном районе на участке автодороги Москва-Челябинск недалеко от села Северное. Застрявший автомобиль заметили проезжающие мимо инспекторы дорожно-патрульной службы МО МВД России «Бугурусланский». Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Оренбургской области.
Впоследствии выяснилось, что житель иностранного государства остановился на ночлег. Однако из-за таяния снега, и прошедшего ночью дождя не смог выехать: машина увязла в грязи. Водитель рассказал, что не смог самостоятельно выбраться.
Сотрудники полиции и проезжающий мимо водитель с помощью специального оборудования помогли иностранцу вытянуть машину из грязи, после чего последний продолжил свой путь.
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