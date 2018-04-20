Дополнительные остановки вводятся на ряде маршрутов городского транспорта Москвы с 21 апреля

Так на автобусных машрутах №106, 158, 184, 632 вводится новая остановка «56-я городская больница» в 3-м Павелецком проезде при следовании от Павелецкой набережной, на действующей остановке автобусов №186, 700; на маршруте автобуса №849 вводится дополнительная остановка «По требованию» на ул. Инициативная в обоих направлениях, на действующей остановке автобусов №722, 723, 726; на маршрутах автобуса №7, 20, 36, 131, 211, Н3 и троллейбуса №22 вводится новая остановка «Станция Измайлово»: для автобусов №7, 20, 36, 131, 211 — на ул. Вернисажная при следовании к станции метро «Партизанская» (у входа на станцию Московского центрального кольца), для автобуса №Н3 и троллейбуса №22 — на Измайловском шоссе при следовании в область, между действующими остановками «Фортунатовская улица» и «Метро „Партизанская“; на маршруте автобуса №257 вводится дополнительная остановка „5-я Парковая улица“ на Щелковском шоссе при следовании в центр, на действующей остановке автобусов №3, 52, 97, 627, 716, т32 и троллейбусов №41, 83.

В пресс-службе отметили, что на маршрутах автобуса №33, 603, Н6 вводится новая остановка „Гостиница „Турист“ (для маршрута №Н6 — по требованию) у дома №28 на ул. Сельскохозяйственная при следовании к метро „Ботанический сад“, между действующими остановками „2-й Сельскохозяйственный проезд“ и „Гостиница „Байкал“; на маршруте автобуса №958 вводится дополнительная остановка „Улица Дыбенко, 28“ на ул. Дыбенко в обоих направлениях, совмещенная с действующей остановкой автобуса №200; на маршруте автобуса №293 вводится дополнительная остановка „Бульвар Адмирала Ушакова“ на ул. Веневская при следовании к станции „Бутово“, на действующей остановке автобусов №146, 753, С1; на маршруте автобуса №868 на участке между остановками „Пионерский лагерь Тимуровец“ и „Поселок Зосимова Пустынь“ вводятся новые остановки в дер. Руднево — „Кленовая улица“ (в обоих направлениях), „Привольная улица“ (в обоих направлениях) и „Славянская улица“ (только при следовании к железнодорожной платформе „Рассудово“); на маршруте автобуса №873 вводится дополнительная остановка „Новые Ватутинки“ на Калужском шоссе при следовании в центр, на действующей остановке автобусов №117, 303, 503, 508, 512, 513, 514, 515, 531, 876.