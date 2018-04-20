Пять остановок городского транспорта Москвы переносятся 21 апреля

Пять остановок городского транспорта Москвы переносятся 21 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Так остановка «Метро „Выхино“ для автобуса №884 на ул. Красный Казанец переносится на 25 м вперед и совмещается с действующей остановкой для автобусов №197, 232, 247; остановка „Метро „Партизанская“ (высадка) для автобусов №7, 36, 131 в Проектируемом проезде №6605 переносится на 60 м назад; остановка „Нижние Лихоборы“ для автобуса „т78“ на Дмитровском шоссе при следовании в область переносится на 20 м назад и совмещается с действующей остановкой автобусов №82, 114, 154, 179, 194, 677к, 692; остановка „Пищекомбинат“ для автобусов №779, 781, 883 на ул. Рябиновая при следовании к МКАД переносится на основной ход ул. Рябиновая; остановка „Ерино“ для автобуса №462 на ул. Колхозная переносится на 100 м по ходу движения в сторону проспекта Ленина (к д. 1).

Уточняется, что остановки „СНТ „Солнечный“, „Улица Александры Монаховой, 45а“ и „СНТ „Юннат-2“ для автобусов №117, 288, 895 на ул. Александры Монаховой в обоих направлениях переводятся в режим „по требованию“.