Петербуржцы гуляют по пустому Невскому проспекту — фоторепортаж

В Петербурге перекрыли участок Невского проспекта от Дворцовой набережной до набережной канала Грибоедова из-за дорожных работ — там ремонтируют дорогу. Так у петербуржцев появилась возможность прогуляться по пустому Невскому проспекту, горожане запечатлели это и поделились фото в сети.