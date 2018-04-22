В Петербурге перекрыли участок Невского проспекта от Дворцовой набережной до набережной канала Грибоедова из-за дорожных работ — там ремонтируют дорогу. Так у петербуржцев появилась возможность прогуляться по пустому Невскому проспекту, горожане запечатлели это и поделились фото в сети.
DANGAR! Уникальные кадры, в России делают дороги. Рекомендую сохранить на память⚡️ Публикация от IVAN SHKULIPA (@ivanshkulipa) 22 Апр 2018 в 5:17 PDT Публикация от Татьяна Туманова (@tantum5) 21 Апр 2018 в 12:34 PDT Публикация от Анна Политанская (@annatochkacom) 22 Апр 2018 в 12:53 PDT Публикация от Baphomet (@your_baphomet) 21 Апр 2018 в 2:21 PDT Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.