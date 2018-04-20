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Момент столкновения бензовоза и маршрутки в Калмыкии попал на видео
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Момент столкновения бензовоза и маршрутки в Калмыкии попал на видео 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Автомобильный регистратор запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в пятницу, 20 апреля, около поста ДПС на автодороге Волгоград — Элиста в Калмыкии.
Водитель бензовоза выехал на трассу с второстепенной дороги и через несколько секунд в него врезалась «Газель».
От удара у маршрутки отвалилась боковая дверь и из салона выпали пассажиры.
По данным полиции, в результате аварии девять человек получили травмы различной степени тяжести.
Интерфакс, со ссылкой на руководителя республиканского Минздрава, уточняет, что пострадавших было десять, в том числе — беременная женщина.
"Ее направили в реанимацию, стоит вопрос о проведении кесарева сечения. Состояние у нее не тяжелое. Пять человек направлены на амбулаторное лечение, три человека госпитализированы в травматологию, еще один сейчас в нейрохирургии, у него закрытая черепно-мозговая травма", — цитирует главу ведомства агентство.
Состояние пострадавших позволяет судить об отсутствии угрозы их жизням.
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