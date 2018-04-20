На «Мост глупости» нанесут светоотражающую краску

На мост на границе Шушар с надписью «Газель не проедет», под которым всё время застревают «Газели», нанесут светоотражающую краску. Об этом сообщает «РИА Новости». Предполагается, что так мост станет заметнее для водителей.

«Сейчас идет закупка лакокрасочных материалов на светоотражающей основе, которые планируется использовать для окраски моста. Возможно, будет перекрашена только та часть, под которую въезжают автомобили, но не исключено, что и мост целиком», — сообщает представитель «Мостотреста» . Сроки проведения работ пока что неизвестны.

У «Моста глупости» есть собственный Твиттер, который существует с осени 2017 года, и сообщает о машинах, которые пытаются через него проехать.

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