Два пассажира пострадали сегодня в лобовой аварии на Кукковке

По информации Госавтоинспекции, водитель, чтобы избежать столкновения с выезжавшей «Нивой», совершил не безопасный маневр.

Городская Госавтоинспекция прокомментировала аварию, которая произошла сегодня в 10:50 в районе дома № 22 по ул. Питкярантская в столице Карелии. Напомним, момент весьма жесткого столкновения запечатлела камера видеонаблюдения, о чем ранее сообщал портал «Карельские Вести».

В ведомстве отметили, что водитель автомобиля « Фольксваген », чтобы избежать столкновения с машиной «Нива», которая выезжала с прилегающей территории, предпринял не безопасный маневр влево. В результате чего водитель совершил наезд на стоящий автомобиль « Рено ».

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры «Рено». Пол пострадавших не уточняется, известно лишь, что они 1951 и 2000 года рождения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.