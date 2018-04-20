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Два пассажира пострадали сегодня в лобовой аварии на Кукковке
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Два пассажира пострадали сегодня в лобовой аварии на Кукковке 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
По информации Госавтоинспекции, водитель, чтобы избежать столкновения с выезжавшей «Нивой», совершил не безопасный маневр.
Городская Госавтоинспекция прокомментировала аварию, которая произошла сегодня в 10:50 в районе дома № 22 по ул. Питкярантская в столице Карелии. Напомним, момент весьма жесткого столкновения запечатлела камера видеонаблюдения, о чем ранее сообщал портал «Карельские Вести».
В ведомстве отметили, что водитель автомобиля «Фольксваген», чтобы избежать столкновения с машиной «Нива», которая выезжала с прилегающей территории, предпринял не безопасный маневр влево. В результате чего водитель совершил наезд на стоящий автомобиль «Рено».
В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры «Рено». Пол пострадавших не уточняется, известно лишь, что они 1951 и 2000 года рождения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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