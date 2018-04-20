Ещё
В Подмосковье трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери электрички
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери электрички 

ТАСС 1 час назад
Фото: Амител
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Трое подростков на железнодорожной платформе в Подмосковье пострадали из-за оторвавшейся двери электрички.
"Ввиду технических неполадок произошел отрыв двери электропоезда при прохождении около платформы Томилино Казанского направления МЖД. Вследствие вылета двери она нанесла телесные повреждения трем несовершеннолетним, которые стояли на платформе", — сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Материалы будут направлены в Следственный комитет.
ТАСС: последние новости
Движение транспорта на Новом Арбате затруднено из-за провала грунта Иномарка сбила двух пешеходов на северо-западе Москвы Губернатор: Волгоград готов к проведению тестового матча на "Волгоград-Арене"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину6
Казахстан закрыл границу с Россией81
Стартовали продажи новой Toyota Camry2
Volvo может получить моторы Mercedes
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску158
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение