В Подмосковье трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери электрички 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Трое подростков на железнодорожной платформе в Подмосковье пострадали из-за оторвавшейся двери электрички.
"Ввиду технических неполадок произошел отрыв двери электропоезда при прохождении около платформы Томилино Казанского направления МЖД. Вследствие вылета двери она нанесла телесные повреждения трем несовершеннолетним, которые стояли на платформе", — сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Материалы будут направлены в Следственный комитет.