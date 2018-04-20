Дышите весной! ТЕХИНКОМ позаботится о чистом воздухе в салоне вашей LADA

Позаботьтесь о своем здоровье!

Только до 30 апреля в дилерском центре ТЕХИНКОМ действует специальное предложение на антибактериальную очистку системы вентиляции (кондиционирования) или салона от неприятных запахов для всех автомобилей LADA за 1 800 рублей *.

Весенний сервис для вашей LADA

Звоните прямо сейчас, чтобы узнать все подробности акции у наших менеджеров по телефону:

+7 (495) 778-98-50 Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:

МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1 МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3 МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3 МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8 www.pro-lada.ru * Все указанные цены являются рекомендованными и носят информационный характер. Подробную информацию о сервисных программах вы можете уточнить у сотрудников дилерских центров ТЕХИНКОМ.