Пять остановок столичного общественного транспорта перенесут 21 апреля

Кроме того, несколько остановок переведены в режим «по требованию».

В субботу, 21 апреля, в столице перенесут пять остановок городского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

— Остановка «Метро „Выхино“ на маршруте автобуса №884 на улице Красный Казанец будет перенесена на 25 метров вперед. Кроме того, ее совместят с действующей остановкой для автобусов №197, 232, 247;

— Остановка „Метро „Партизанская“, на которой совершается высадка для автобусов №7, 36, 131 в Проектируемом проезде №6605 переносится на 60 метров назад;

— Остановка „Нижние Лихоборы“ на Дмитровском шоссе при следовании в область автобуса „т78“ будет перенесена на 20 метров назад и совмещена с действующей остановкой автобусов №82, 114, 154, 179, 194, 677к, 692;

— Остановка „Пищекомбинат“ для автобусов №779, 781, 883 на улице Рябиновая при следовании к МКАД переносится на основной ход улицы Рябиновая;

— Остановка „Ерино“ для автобуса №462 на улице Колхозная переносится на 100 метров по ходу движения в сторону проспекта Ленина (к дому № 1).

В пресс-службе также уточнили, что становки „СНТ „Солнечный“, „Улица Александры Монаховой, 45а“ и „СНТ „Юннат-2“ для автобусов №117, 288, 895 на улице Александры Монаховой в обоих направлениях переводятся в режим „по требованию“.

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