Таксиста из Гатчины будут судить за неисправный автомобиль

Таксист из Гатчины предстанет перед судом за оказание услуг на автомобиле, который оказался неисправен. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Таксиста на " Рено Логан" сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов 20 марта. В результате досмотра дорожная полиция обнаружила ряд неисправностей в авто, из-за которых 62-летний мужчина должен был отказаться от своего занятия. Однако он продолжил «таксовать», несмотря на вынесенное предупреждение, и попался на этом же через несколько дней.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело.