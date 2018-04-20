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Таксиста из Гатчины будут судить за неисправный автомобиль
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Таксиста из Гатчины будут судить за неисправный автомобиль 

Ivyborg.ru 1 час назад
Таксист из Гатчины предстанет перед судом за оказание услуг на автомобиле, который оказался неисправен. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Таксиста на "Рено Логан" сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов 20 марта. В результате досмотра дорожная полиция обнаружила ряд неисправностей в авто, из-за которых 62-летний мужчина должен был отказаться от своего занятия. Однако он продолжил «таксовать», несмотря на вынесенное предупреждение, и попался на этом же через несколько дней.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело.
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