В Подмосковье пассажирский автобус загорелся на ходу

Автобус, следующий по маршруту №396 «метро Щелковская — Балашиха», загорелся, во время поездки с пассажирами. Водителю удалось остановить транспорт и высадить людей. Тушение попало на видео.

Как отметили присутствовавшие на месте события, автобус начал дымиться на ходу. Управляющий машиной водитель остановился возле торгового центра «Галион» и высадил находившихся в салоне пассажиров. Сам он получил ожоги, кроме него никто не пострадал.

Детали происшествия в данный момент уточняются.

Ранее сегодня один из пользователей Сети опубликовал ролик, записанный на камеру видеорегистратора. Автомобиль хозяина видео следовал за дымящимся автобусом в районе Химок.