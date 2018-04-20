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В Подмосковье пассажирский автобус загорелся на ходу
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В Подмосковье пассажирский автобус загорелся на ходу 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Автобус, следующий по маршруту №396 «метро Щелковская — Балашиха», загорелся, во время поездки с пассажирами. Водителю удалось остановить транспорт и высадить людей. Тушение попало на видео.
Как отметили присутствовавшие на месте события, автобус начал дымиться на ходу. Управляющий машиной водитель остановился возле торгового центра «Галион» и высадил находившихся в салоне пассажиров. Сам он получил ожоги, кроме него никто не пострадал.
Детали происшествия в данный момент уточняются.
Ранее сегодня один из пользователей Сети опубликовал ролик, записанный на камеру видеорегистратора. Автомобиль хозяина видео следовал за дымящимся автобусом в районе Химок.
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