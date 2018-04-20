Видео: оторвавшаяся от подмосковной электрички дверь ранила трех подростков

На подмосковной станции «Томилино» трое подростков были травмированы отлетевшей от электрички дверью. Момент ее отрыва был запечатлен на видео.

На кадрах видно, что по мере набора скорости железнодорожным составом изрядно покосившая дверь вот-вот отвалится. Внезапно это происходит — дверь отрывается от продолжающей движение электрички.

В результате пострадали три подростка, находившиеся на платформе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на службу управления на транспорте МВД по ЦФО.

Пострадавшим была оказана помощь прибывшими на место происшествия медиками.

Инцидент произошел примерно в 18:30.