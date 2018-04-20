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Автобус упал в пропасть в Перу: семь жертв, 30 раненых
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Автобус упал в пропасть в Перу: семь жертв, 30 раненых 

Мир24 21 минуту назад
По меньшей мере семь человек погибли и еще 30 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в Перу. Власти сообщили, что раненые доставлены в больницы округа. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Трагедия произошла на юге республики в ночь с 19 на 20 апреля. Автобус следовал из города Котауаси в департамент Арекипа.
Стоит отметить, что это уже второе падение автобуса с высоты с начала года. 21 февраля в том же Арекипа автобус упал свысоты в 100 метров, в результате чего погибли 44 человека.
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