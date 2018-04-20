Ещё
В Перу при падении автобуса в пропасть погибли семь человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перу при падении автобуса в пропасть погибли семь человек 

RT на русском 23 минуты назад
Рейсовый автобус упал в пропасть в департаменте Арекипа на юге Перу, передаёт агентство Andina.
Автобус следовал из города Котауаси в Арекипу. В результате падения в пропасть, которое произошло в ночь на 20 апреля, погибли по меньшей мере семь человек.
Кроме того, 23 получили повреждения различной степени тяжести.
Полиция начала расследование по факту происшествия.
Ранее один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.
Также агентство Nation News сообщало, что в Карелии произошло ДТП с участием школьного автобуса и лесовоза.
RT на русском: последние новости
Туристический катер врезался в скалу у берегов Португалии На шоссе в Гане столкнулись два переполненных автобуса На Урале автомойщик на машине клиента сбил двух человек
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину11
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водительские права подорожают в полтора раза
Пять человек погибли в ДТП в Кировской области1
Стартовали продажи новой Toyota Camry2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение