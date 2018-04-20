Трое подростков пострадали на подмосковной платформе «Томилино

Как сообщил «Интерфакс», молодых людей задело дверью, оторвавшейся от проходившей электрички. На место выехали следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сами пострадавшие (двое юношей и одна девушка) получили легкие травмы.