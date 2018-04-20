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Трое подростков пострадали на подмосковной платформе «Томилино
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Трое подростков пострадали на подмосковной платформе «Томилино 

Авторадио 23 минуты назад
Как сообщил «Интерфакс», молодых людей задело дверью, оторвавшейся от проходившей электрички. На место выехали следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сами пострадавшие (двое юношей и одна девушка) получили легкие травмы.
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