В Кировской области в ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . Пять человек, включая одного ребёнка, погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения Volkswagen и ВАЗ-2114 в Сумском районе Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

"Около 19.30 возле деревни Гребенки Сумского района Кировской области водитель Volkswagen совершил столкновение ВАЗ-2114. В результате столкновения в погибли находившиеся в ВАЗ четверо взрослых и один 12-летний ребёнок", — рассказал собеседник агентства.

Также, по его словам, пострадали пассажир и водитель иномарки, который, по данным МВД, ранее был лишён прав за пьяную езду. Сейчас они зажаты в поврежденном автомобиле, их пытаются вытащить сотрудники экстренных служб.