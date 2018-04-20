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В Кировской области в ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали
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В Кировской области в ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пять человек, включая одного ребёнка, погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения Volkswagen и ВАЗ-2114 в Сумском районе Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
"Около 19.30 возле деревни Гребенки Сумского района Кировской области водитель Volkswagen совершил столкновение ВАЗ-2114. В результате столкновения в погибли находившиеся в ВАЗ четверо взрослых и один 12-летний ребёнок", — рассказал собеседник агентства.
Также, по его словам, пострадали пассажир и водитель иномарки, который, по данным МВД, ранее был лишён прав за пьяную езду. Сейчас они зажаты в поврежденном автомобиле, их пытаются вытащить сотрудники экстренных служб.
"На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего", — заключили в пресс-службе.
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