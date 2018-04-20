СК установит обстоятельства травмирования троих подростков оторвавшейся дверью электрички

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту травмирования троих постростков оторвавшейся дверью электрички на платформе в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"На место выехали следователи. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего ЧП", — сообщила она.

Ранее в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС, что из-за технических неполадок оторвалась дверь электрички при прохождении около платформы Томилино Казанского направления МЖД. В результате пострадали трое несовершеннолетних, которые стояли на платформе.

МЖД начала внутреннее расследование инцидента. «По предварительной информации, в вагоне пригородного поезда была повреждена дверь, вследствие чего произошло соударение двери о конструкцию платформы Томилино. По данному факту проводится внутреннее расследование», — говорится в сообщении.