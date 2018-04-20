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Под Кировом из-за водителя без прав погибли четверо взрослых и ребенок
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Под Кировом из-за водителя без прав погибли четверо взрослых и ребенок 

Вести.Ru 16 минут назад
Жертвами столкновения "Фольксвагена" и ВАЗ-2114 у деревни Гребенки Кировской области стали четверо взрослых и 12-летний ребенок. Все они находились в отечественном автомобиле.
Водитель иномарки выжил. По предварительным данным, он влетел в ВАЗ, не справившись с управлением. Как уточняет ТАСС, ранее он был лишен прав.
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