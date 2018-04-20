В Саратове авария с пассажирским автобусом парализовала улицу Чернышеского

Сегодня вечером, 20 апреля, в Саратове произошла авария с участием общественного транспорта.

ДТП стало причиной многокилометрового затора. Как сообщили очевидцы, около 17.00 пассажирский автобус попал под удар легковушки. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего маршрутом № 53, выруливал с улицы Шелковичной на Чернышевского.

И вдруг в него впечатался следующий с побочной трассы автомобиль ВАЗ-2114. Он врезался пассажирскому транспорту в бок.