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В Саратове авария с пассажирским автобусом парализовала улицу Чернышеского
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В Саратове авария с пассажирским автобусом парализовала улицу Чернышеского 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сегодня вечером, 20 апреля, в Саратове произошла авария с участием общественного транспорта.
ДТП стало причиной многокилометрового затора. Как сообщили очевидцы, около 17.00 пассажирский автобус попал под удар легковушки. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего маршрутом № 53, выруливал с улицы Шелковичной на Чернышевского.
И вдруг в него впечатался следующий с побочной трассы автомобиль ВАЗ-2114. Он врезался пассажирскому транспорту в бок.
Данные о пострадавших в сводку ГИБДД не поступали. Но дорога оказалась парализована на несколько часов. На месте работали сотрудники ГИБДД.
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