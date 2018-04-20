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Пострадавшим от оторвавшейся двери электрички подросткам госпитализация не понадобилась
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Пострадавшим от оторвавшейся двери электрички подросткам госпитализация не понадобилась 

Москва24 28 минут назад
Фото: Москва24
Троим подросткам, травмированным оторвавшейся дверью пригородного электропоезда на станции Томилино Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), не потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в в пресс-службе «Центральная ППК».
"Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", — рассказали там, передает Агентство «Москва».
В пресс-службе также добавили, что электропоезд после происшествия он был оперативно снят с линии и сейчас находится в депо. ЦППК создала свою оперативную рабочую группу для участия в расследовании инцидента.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) также организовала проверку по факту произошедшего. В ведомстве отметили, что причины случившегося устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что три подростка получили травмы из-за оторвавшейся двери пригородного электропоезда на станции Томилино.
Отмечалось, что сотрудники МЖД также проводят внутреннюю проверку. По предварительной информации, в вагоне поезда была повреждена дверь, из-за чего она ударилась о конструкцию платформы.
Московская железная дорога просит очевидцев происшествия сообщить любую информацию.
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