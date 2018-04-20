Пострадавшим от оторвавшейся двери электрички подросткам госпитализация не понадобилась 

Троим подросткам, травмированным оторвавшейся дверью пригородного электропоезда на станции Томилино Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), не потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в в пресс-службе «Центральная ППК».
"Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", — рассказали там, передает Агентство «Москва».
В пресс-службе также добавили, что электропоезд после происшествия он был оперативно снят с линии и сейчас находится в депо. ЦППК создала свою оперативную рабочую группу для участия в расследовании инцидента.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) также организовала проверку по факту произошедшего. В ведомстве отметили, что причины случившегося устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что три подростка получили травмы из-за оторвавшейся двери пригородного электропоезда на станции Томилино.
Отмечалось, что сотрудники МЖД также проводят внутреннюю проверку. По предварительной информации, в вагоне поезда была повреждена дверь, из-за чего она ударилась о конструкцию платформы.
Московская железная дорога просит очевидцев происшествия сообщить любую информацию.