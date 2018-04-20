Авария с Daewoo Nexia перегородила Большой Дачный проспект

В Ленинском районе Саратова сегодня вечером, 20 апреля, иномарка протаранила отечественную машину. Как сообщили очевидцы, авария спровоцировала многокилометровый затор и потрепала водителям нервы. ДТП произошло напротив дома № 9 на Большом Дачном проспекте.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia , находясь около туберкулезного диспансера, не смог соблюсти необходимую дистанцию до впереди следующей машины, и не рассчитал траекторию для маневра. Результатом превышенной скорости стало столкновение с автомобилем ВАЗ-2114.

В сводку данные о пострадавших не поступали. Но автомобили прочно закрыли полосу движения по направлению в областной центр. Пробка растянулась почти на пять километров.