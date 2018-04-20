ЦППК: Трем травмированным оторвавшейся дверью электрички подросткам госпитализация не потребовалась 

Троим несовершеннолетним, травмированным оторвавшейся дверью пригородного электропоезда на станции «Томилино» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), не потребовалась госпитализация. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в в пресс-службе «Центральная ППК».
«Данный электропоезд арендован у ОАО «РЖД». После происшествия поезд был оперативно снят с линии и сейчас находится в депо. ЦППК создала свою оперативную рабочую группу для участия в расследовании инцидента. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО агентству «Москва» сообщили, что в результате технических неполадок у одной из электричек Казанского направления МЖД оторвалась дверь, которая травмировала троих несовершеннолетних. Позднее Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по данному факту.