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ЦППК: Трем травмированным оторвавшейся дверью электрички подросткам госпитализация не потребовалась
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ЦППК: Трем травмированным оторвавшейся дверью электрички подросткам госпитализация не потребовалась 

Агентство «Москва» 1 час назад
Троим несовершеннолетним, травмированным оторвавшейся дверью пригородного электропоезда на станции «Томилино» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), не потребовалась госпитализация. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в в пресс-службе «Центральная ППК».
«Данный электропоезд арендован у ОАО «РЖД». После происшествия поезд был оперативно снят с линии и сейчас находится в депо. ЦППК создала свою оперативную рабочую группу для участия в расследовании инцидента. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО агентству «Москва» сообщили, что в результате технических неполадок у одной из электричек Казанского направления МЖД оторвалась дверь, которая травмировала троих несовершеннолетних. Позднее Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по данному факту.
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