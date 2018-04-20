Водитель иномарки едва не сбил новосибирца и врезался в столб в Калининском районе

Вчера вечером в Калининском районе произошло ДТП. Водитель, управляющий автомобилем марки Nissan , перескочил через бордюр, снёс ограждение, дорожный знак и врезался в столб, попутно едва не сбив одного из жителей города.

Как рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» Владислав Синицын, инцидент произошёл недалеко от остановки «Ледовая арена» — на пересечении улиц Тюленина и Родники.

« [Я] Начал подходить к перекрёстку. Слышу — хлопок! Поворачиваюсь, смотрю он едет по тротуару и траве в мою сторону! Я сразу бежать. Не думаю ни о чём, подбегаю к перекрестку смотрю назад, он прям рядом, метров 10-15, я направо и бегу. Подбежал к лестнице, смотрю и он пролетает, прямо как ехал, сбивает всё и — в столб», — делится впечатлениями молодой человек.

По словам Владислава, сразу после того, как мужчина въехал в столб, к нему подбежали люди и попытались вытащить из закрытой машины. Для этого они несколько раз кинули камнем в стекло автомобиля. Очевидцы вызвали полицейских и медиков.

« А потом его вытащили и он начал от них [полицейских] бегать. Пьяный в хлам», — рассказывает Владислав со ссылкой на свидетелей забега. Сам молодой человек к тому времени уже успел уйти. «Я домой пошёл, мне было плохо. Я не стоял там», — добавил собеседник НГС.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что вчера вечером на территории Калининского района произошло ДТП с участием машины марки Nissan. По данным ведомства, водитель был госпитализирован с травмами в больницу.