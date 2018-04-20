Страшное зрелище: во Владивостоке инвалид катался по земле, а очевидцы лишь снимали происходящее на видео

Многие предположили, что он наркоман.

Во Владивостоке 20 апреля в районе остановки «Поликлиника» недалеко от площади Баляева неизвестный мужчина катался по тротуару.

Видео, которое записали из салона проезжавшего автомобиля, опубликовал инстаграм-паблик «Экипажи ДПС». Что же действительно случилось с мужчиной, не известно, однако большинство подписчиков предположило, что он был в состоянии наркотического опьянения.

Эту версию опроверг другой подписчик. «Я в шоке! Это инвалид, который просит на дороге деньги и отдаёт свою пенсию в детские дома. После потопа я лично с этим человеком забивал свой автомобиль продуктами и моющими средствами, и мы это всё передавали в зону бедствия! Этот человек более 300 детей за несколько лет отвез на Шыковские пруды… Про этого человека в газете писали, репортаж снимали, о том что он отдаёт всю пенсию в детские дома», — рассказал он.