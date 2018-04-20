В Абу-Даби при столкновении четырех автомобилей пострадали восемь человек

В столице ОАЭ Абу-Даби произошло ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадали восемь человек, а еще один человек погиб. Об этом пишет The National.

Как отмечается, инцидент произошел у моста в районе Мафрак. Предполагается, что столкновение произошло по причине резкой смены полосы одним из автомобилей, а также несоблюдения дистанции между машинами.

"Невнимательность на дороге и несоблюдение достаточно безопасной дистанции между транспортными средствами привело к несчастному случаю, после этого транспортное средство занесло влево, и оно врезалось в ограждение", — говорится в заявлении полиции.