Ещё
В Абу-Даби при столкновении четырех автомобилей пострадали восемь человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Абу-Даби при столкновении четырех автомобилей пострадали восемь человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В столице ОАЭ Абу-Даби произошло ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадали восемь человек, а еще один человек погиб. Об этом пишет The National.
Как отмечается, инцидент произошел у моста в районе Мафрак. Предполагается, что столкновение произошло по причине резкой смены полосы одним из автомобилей, а также несоблюдения дистанции между машинами.
"Невнимательность на дороге и несоблюдение достаточно безопасной дистанции между транспортными средствами привело к несчастному случаю, после этого транспортное средство занесло влево, и оно врезалось в ограждение", — говорится в заявлении полиции.
Ранее в Сумском районе Кировской области в результате столкновения Volkswagen и ВАЗ-2114 погибли четыре человека и ребенок, еще двое пострадали.
Газета.Ru: последние новости
В Кировской области в ДТП погибли четыре человека и ребенок Провал грунта на Новом Арбате парализовал движение по Садовому кольцу Число пострадавших при столкновении пяти машин в Ростовской области возросло
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину11
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пять человек погибли в ДТП в Кировской области1
Стартовали продажи новой Toyota Camry2
Suzuki: новая стратегия развития 2018
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение