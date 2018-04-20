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Мужчина и 8-летняя девочка погибли под поездом Казань-Москва
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Мужчина и 8-летняя девочка погибли под поездом Казань-Москва 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
По предварительной версии, мужчина шагнул под состав, держа за руку девочку. Погибший был пьян и намеренно вышел на рельсы, взяв за руку ребенка, сообщает Inkazan. Девочка не была дочерью погибшего. Мужчина делал ремонт в доме ее родителей. Вечером он пошел в магазин, взяв ребенка с собой. В то же время, собеседник «Казанского репортера» сообщил, что двухэтажный поезд №23 Казань — Москва остановился в районе 774 километра. До остановки машинист сигналил. Затем состав долго стоял. Из Казани поезд вышел в 18:11.
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