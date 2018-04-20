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Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Кировской области
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Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Кировской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Два легковых автомобиля столкнулись на 105 километре автодороги Киров — Вятские Поляны в Сунском районе.
Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей в Кировской области. Еще двое получили травмы.
Авария произошла в 19 часов 30 минут на 105 километре автодороги Киров — Вятские Поляны в районе деревни Гребенки в Сунском районе, пишет областное ГУ МЧС.
По предварительным данным, водитель Volkswagen влетел в ВАЗ-2114, в результате погибли все пять человек, находившиеся в отечественном автомобиле, среди них был один 12-летний ребенок.
Кроме того, пострадал водитель иномарки, который по предварительным данным ранее был лишен прав.
На месте автокатастрофы работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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