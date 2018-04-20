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В РЖД назвали возможную причину ЧП с оторвавшейся дверью электрички
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В РЖД назвали возможную причину ЧП с оторвавшейся дверью электрички 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Возможной причиной происшествия с пригородным поездом на Казанском направлении МЖД, в результате чего пострадали три подростка, может быть акт вандализма, сообщили в РЖД в пятницу.
В субботу на платформе Томилино Казанского направления Московской железной дороги в Подмосковье три подростка получили травмы из-за оторвавшейся двери электрички.
"Столичные железнодорожники совместно с полицией проводят проверку по факту ситуации с пригородным поездом на Казанском направлении МЖД. В результате первичного осмотра установлено, что повреждение автоматической двери имеет признаки вандализма", — сообщили в РЖД.
Ситуации, когда вандалы препятствуют закрытию автоматических дверей или разжимают их во время движения, при этом выводят их из строя, происходят не редко, отметили в компании.
Московская железная дорога просит очевидцев происшествия сообщить любую информацию на адрес электронной почты pressa-mzd@yandex.ru.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
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