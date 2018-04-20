Вор обчистил барбершоп, вломился в магазин и разбил автомобиль в Подмосковье

В подмосковном Раменском на Северном шоссе вор вломился в барбершоп, магазин мужской одежды, а также разбил автомобиль.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», администратор барбершопа рассказал, что это уже второй налет на них после открытия, а сигнализацию они не ставили, так как раньше работали за рубежом и привыкли доверять людям.

Злоумышленник вынес ноутбук, плазменный телевизор и кофе-машину.

В магазине мужской одежды преступнику поживиться не удалось, потому что там как раз сигнализация была и она сработала.

От злости вор разбил окно бутылкой пива и убежал, разбив мимоходом стекло на припаркованном автомобиле Skoda Octavia и вырвав видеорегистратор.

Действия налетчика попали на камеры видеонаблюдения. Теперь полицейским не составит большого труда его поймать.

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