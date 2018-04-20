Ещё
Вор обчистил барбершоп, вломился в магазин и разбил автомобиль в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вор обчистил барбершоп, вломился в магазин и разбил автомобиль в Подмосковье 

Свободная пресса 48 минут назад
В подмосковном Раменском на Северном шоссе вор вломился в барбершоп, магазин мужской одежды, а также разбил автомобиль.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», администратор барбершопа рассказал, что это уже второй налет на них после открытия, а сигнализацию они не ставили, так как раньше работали за рубежом и привыкли доверять людям.
Злоумышленник вынес ноутбук, плазменный телевизор и кофе-машину.
В магазине мужской одежды преступнику поживиться не удалось, потому что там как раз сигнализация была и она сработала.
От злости вор разбил окно бутылкой пива и убежал, разбив мимоходом стекло на припаркованном автомобиле Skoda Octavia и вырвав видеорегистратор.
Действия налетчика попали на камеры видеонаблюдения. Теперь полицейским не составит большого труда его поймать.
Новости криминала: Подмосковные полицейские за взятку отпустили налетчиков и дали им ограбить магазин
Свободная пресса: последние новости
16-летний хабаровчанин погиб под колесами поезда В Италии полиция остановила грузовик с двумя килограммами тротила Попавший под автобус в Москве молодой человек сбежал с места ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину11
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водительские права подорожают в полтора раза
Пять человек погибли в ДТП в Кировской области1
Стартовали продажи новой Toyota Camry2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение