Водитель «Тойоты» попал в ДТП с участием троллейбуса

Вчера вечером в столкновении сошёлся троллейбус №22 и легковушка Toyota Prado.

По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, троллейбус и машина двигались по Авиастроителей со стороны улицы 25 лет Октября в сторону Трикотажной.

«Toyota ехала во втором ряду, троллейбус — в крайнем правом. Возле дома №64 Toyota Prado решила повернуть направо, во двор, а со двора выезжал автомобиль. Prado резко остановилась и создала помеху троллейбусу, произошло ДТП», — комментирует ситуацию «Автоспас».

Аварийные комиссары отмечают, что водитель Toyota Prado свою признал.