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Водитель «Тойоты» попал в ДТП с участием троллейбуса
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Водитель «Тойоты» попал в ДТП с участием троллейбуса 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Вчера вечером в столкновении сошёлся троллейбус №22 и легковушка Toyota Prado.
По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, троллейбус и машина двигались по Авиастроителей со стороны улицы 25 лет Октября в сторону Трикотажной.
«Toyota ехала во втором ряду, троллейбус — в крайнем правом. Возле дома №64 Toyota Prado решила повернуть направо, во двор, а со двора выезжал автомобиль. Prado резко остановилась и создала помеху троллейбусу, произошло ДТП», — комментирует ситуацию «Автоспас».
Аварийные комиссары отмечают, что водитель Toyota Prado свою признал.
Напомним, вчера вечером водитель Nissan в Калининском районе едва не сбил новосибирца врезался в столб.
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