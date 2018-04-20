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Жителям Нью‐Йорка запретят ездить на автомобилях по Центральному парку
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Жителям Нью‐Йорка запретят ездить на автомобилях по Центральному парку 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мэр Нью‐Йорка Билл де Блазио намерен запретить посетителям Центрального парка, который расположен на Манхэттене, передвигаться по нему на автомобилях. Об этом сообщил «Интерфакс».
По словам де Блазио, такой запрет был создан в целях улучшения безопасности посетителей парка.
Парк был построен не для того, чтобы по нему разъезжали машины. На самом деле он был возведен еще до автомобилей, для людей
— Билл де Блазио.
Уточняется, что запрет вступит в силу в конце июня текущего года. Для автомобилей отведут четыре специально выделенные дороги, которые пересекают парк лишь частично.
Центральный парке Нью-Йорка ежегодно посещают почти 42 миллиона человек, а его территория оценивается в 325 гектаров.
В Лобне подготовлено 27 площадок для проведения акции «Лес Победы», всего будет высажено 1150 саженцев деревьев и кустарника. Об этом глава городского округа Лобня Евгений Смышляев доложил Андрею Воробьеву на региональном заседании правительства.
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