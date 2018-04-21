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Четыре автомобиля столкнулись в массовом ДТП в Абу‐Даби
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Четыре автомобиля столкнулись в массовом ДТП в Абу‐Даби 

360tv.ru 17 минут назад
Фото: 360tv.ru
В результате столкновения четырех автомобилей в столице ОАЭ, Абу‐Даби, погиб один человек и еще восемь получили травмы. Полиция сообщила об аварии возле моста в районе Мафрак, передало местное издание The National.
По предварительной экспертизе полиции, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции одним из автомобилистов.
Как уточнил сайт «Газета.ru» со ссылкой на главу полицейского подразделения, одну из машин в ходе аварии занесло влево, после чего транспортное средство ударилось о дорожное заграждение.
К инциденту привела невнимательность водителя и несоблюдение необходимой дистанции между транспортными средствами
— глава полицейского подразделения.
О другом ДТП со смертельным исходом мы сообщали 20 марта. При столкновении двух легковых автомобилей в Кировской области погибли пятеро человек, включая одного 12-летнего ребенка.
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