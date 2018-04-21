Ещё
Трое подростков травмированы оторвавшейся дверью подмосковной электрички
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трое подростков травмированы оторвавшейся дверью подмосковной электрички 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
СК начал проверку из-за травмирования подростков на станции в Подмосковье.
На станции «Томилино» трое подростков получили травмы из-за оторвавшейся двери пригородной электрички. Следователи начали проверку инцидента на Казанском направлении МЖД, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«По предварительным данным, 20 апреля 2018 года трое подростков 2000 года рождения, находившиеся на станции «Томилино», травмированы осколками двери электропоезда, соударившейся с платформой», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что на месте на месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
При этом в РЖД заявили, что возможной причиной происшествия может быть акт вандализма.
«В результате первичного осмотра установлено, что повреждение автоматической двери имеет признаки вандализма», — цитирует представителя РЖД РИА «Новости».
ТК «Звезда»: последние новости
На Новом Арбате провалился грунт Жертвами «Моста глупости» в Петербурге стали 146 автомобилей Под Ростовом столкнулись автобус, бензовоз, две легковушки и бетономешалка
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину12
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Водительские права подорожают в полтора раза1
Водительские права начнут продлевать автоматически
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение