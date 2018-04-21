Трое подростков травмированы оторвавшейся дверью подмосковной электрички

СК начал проверку из-за травмирования подростков на станции в Подмосковье.

На станции «Томилино» трое подростков получили травмы из-за оторвавшейся двери пригородной электрички. Следователи начали проверку инцидента на Казанском направлении МЖД, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 20 апреля 2018 года трое подростков 2000 года рождения, находившиеся на станции «Томилино», травмированы осколками двери электропоезда, соударившейся с платформой», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на месте на месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

При этом в РЖД заявили, что возможной причиной происшествия может быть акт вандализма.