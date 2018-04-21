Машинам запретят ездить по Центральному парку Нью-Йорка

Власти Нью-Йорка решили запретить движение автомобилей по Центральному парку на Манхэттене.

"Для нас важнее безопасность и здоровье миллионов родителей, их детей и в целом посетителей парка", — подчеркнул мэр города Билл де Блазио. Он отметил, что парк был построен не для того, чтобы по нему разъезжали машины.

По данным агентства «Интерфакс», запрет на движение автомобилей по парку вступит в силу в конце июня. При этом транспорт сможет передвигаться по четырем специально выделенным дорогам, пересекающим парк, но не через всю его территорию. Добавим, что каждый год Центральный парк Нью-Йорка посещают 42 миллиона человек.