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Под Новосибирском камень упал с крыши и разбил машину
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Под Новосибирском камень упал с крыши и разбил машину 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Вчера, 20 апреля, в городе Бердске Новосибирской области камень с крыши дома разбил у машины лобовое стекло. Это произошло на улице Олега Кошевого. Об этом сообщает «АвтоБердск».
Вчера, в пятницу, 20 апреля, в 14:30 кусок камня размером 50 на 50 сантиметров вылетел с крыши дома № 6, расположенного по улице Олега Кошевого. В результате падения камень разбил стекло иномарке Mazda Demio, которую припарковали возле дома.
На месте работали полицейские. Они изъяли камень в качестве вещественного доказательства. Управляющая компания вызвала слесаря. Мужчина обследовал крышу дома и не нашел никаких причин обрушения камней. Затем вход на крышу закрыли. Выясняются все обстоятельства происшествия.
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