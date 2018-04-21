Под Новосибирском камень упал с крыши и разбил машину

Вчера, 20 апреля, в городе Бердске Новосибирской области камень с крыши дома разбил у машины лобовое стекло. Это произошло на улице Олега Кошевого. Об этом сообщает «АвтоБердск».

Вчера, в пятницу, 20 апреля, в 14:30 кусок камня размером 50 на 50 сантиметров вылетел с крыши дома № 6, расположенного по улице Олега Кошевого. В результате падения камень разбил стекло иномарке Mazda Demio , которую припарковали возле дома.

На месте работали полицейские. Они изъяли камень в качестве вещественного доказательства. Управляющая компания вызвала слесаря. Мужчина обследовал крышу дома и не нашел никаких причин обрушения камней. Затем вход на крышу закрыли. Выясняются все обстоятельства происшествия.